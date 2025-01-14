فائزون بـ«جائزة زايد للاستدامة»: دعم الإمارات يعزز استدامة الابتكارات عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد فائزون بجائزة زايد للاستدامة 2025 أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لابتكاراتهم في مختلف المجالات، مشيدين بالفرص التي توفرها لهم الجائزة لتوسيع تأثير حلولهم المبتكرة عالمياً.وقالوا، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، إن جائزة زايد للاستدامة تمثل منصة مهمة لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار والاستدامة على مستوى عالمي. وأعرب د. ريت باتلر المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «سكاي جوس فاونديشن» الأسترالية، الفائزة بجائزة زايد للاستدامة في فئة المياه، عن تقديره لدور الجائزة في تعزيز جهود مؤسسته في توسيع نطاق الحلول المبتكرة، مستهدفاً دولاً مثل بوتان. وأشار إلى أن فوز المؤسسة بالجائزة كان نتيجة لتطوير نظام مبتكر لمعالجة المياه بطريقة آمنة ومستدامة، يعتمد على تصفية المياه باستخدام تقنيات بسيطة لا تحتاج إلى كهرباء أو مواد كيميائية، مما يوفر مياه شرب آمنة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وأعرب عبد اللطيف أولاوسيبيكان مؤسس شركة «نافارم فودز» من نيجيريا، والفائز في فئة الغذاء، عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المستمر، معبراً عن أمله في توسيع نطاق الحل إلى 24 ولاية نيجيرية قريباً. وأوضح أن «نافارم فودز» فازت بابتكار مجففات طعام هجينة تعمل بالطاقة الشمسية تهدف إلى تقليل هدر الطعام ومعالجة مشاكل ما بعد الحصاد في نيجيريا، حيث تمكّن المزارعين من تجفيف محاصيلهم وحفظها لفترات أطول. واستعرضت متحدثة من «مدرسة الأرض السعيدة العالمية» في الإمارات، الفائزة في فئة التعليم عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشروعهم المبتكر في مجال البناء باستخدام طوب مصنوع من ألياف جوز الهند والطحالب. وأوضحت أن المشروع يسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، ويهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة في المناطق المتضررة من تلوث الهواء، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزامهم بالاستدامة، ويسعى لتحسين البيئة في المجتمعات المختلفة.