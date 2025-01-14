الامارات | أمام محمد بن زايد..أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي - أعضاء المجلس الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، موجهاً سموه إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية لترسيخ مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وبما يلبي تطلعات أفراد المجتمع في خلق بيئة نموذجية للحياة والإقامة والاستثمار في أبوظبي وبما يواكب طموحات المستقبل.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على التميز والابتكار والمرونة والعمل المستمر لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والارتقاء بالأداء الحكومي للوصول إلى أهدافنا الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي.

وقد التقطت الصور الجماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.