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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد إنشاء مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، إنشاء مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي في المنطقة الوسطى، لإنتاج العسل والمواد الدوائية والتجميلية المشتقة من العسل.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي سينفذ وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات البيئية والصحية والدوائية والبحثية في شهر أكتوبر 2025، على أن يستهدف المصنع خلال مرحلته الأولى إنتاج 120 طناً من العسل سنوياً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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