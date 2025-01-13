الامارات | إلزام صاحب مزرعة بسداد 209.7 آلاف درهم لورثة تاجر أعلاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام صاحب مزرعة بأن يؤدي إلى ورثة تاجر أعلاف مبلغ 209 آلاف و730 درهماً، قيمة أعلاف كان قد اشتراها ولم يسدد ثمنها لمورثهم، وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة التي ردّها المدعَى عليه قد حسمت الدعوى لمصلحتهم.

وتفصيلاً، أقام ورثة تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة، طالبوا فيها بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره 209 آلاف و730 درهماً لوالد المدعين، وأن والد المدعين لم يتبقَ له أي مبلغ في ذمتي، والله على ما أقول شهيد»، مشيرين إلى أن مورثهم كان يعمل في مجال بيع الأعلاف، وكان المدعى عليه يتعامل معه منذ أكثر من ثماني سنوات، ويسدد المبالغ المستحقة عليه بالأجل، إلا أنه لم يسدد المبلغ المستحق عليه، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بتعسف المدعين في طلب توجيه اليمين الحاسمة، وأقر بانشغال ذمته بمبلغ لا يتعدى 75 ألف درهم فقط، قيمة المديونية الفعلية والحقيقية عليه لمصلحة مورثهم، وطلب رفض الدعوى.

من جانبها، قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أن مورّث المدعين لا يستحق في ذمتي سوى مبلغ 75 ألف درهم من قيمة الأعلاف التي قام بتوريدها لي، وأنه لا يستحق إجمالي المبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة والبالغ قدره 209 آلاف و730 درهماً، والله على ما أقول شهيد»، فقرر المدعى عليه أنه يطلب رد اليمين الحاسمة لممثل الورثة بصيغة «أقسم بالله العظيم أن مورثنا يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 209 آلاف و730 درهماً كاملة من قيمة الأعلاف التي قام بتوريدها للمدعى عليه، والله على ما أقول شهيد»، وقد قبل ممثل الورثة أداء اليمين الحاسمة وحلفها بصيغتها المقررة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن ممثل المدعين حلف اليمين بانشغال ذمة المدعى عليه لمورثهم بمبلغ 209 آلاف و730 درهماً، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع لمصلحتهم، وتضحى مطالبة المدعين للمدعى عليه على سند صحيح يتعين معه إجابة المدعين إلى طلبهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 209 آلاف و730 درهماً على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

. المحكمة: ممثل المدعين حلف اليمين بانشغال ذمة المدعَى عليه لمورثهم بمبلغ عن قيمة أعلاف اشتراها منه ولم يسدد ثمنها.