الامارات | أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المنصوري والشامسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.