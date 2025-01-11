الامارات | الكاتب الأمريكي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه الشيخ محمد بن زايد في حكمته وتواضعه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الصحافي والكاتب والمعلق السياسي الأمريكي تاكر كارلسون، مالك ومؤسس "شبكة تاكر كارلسون"، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بأنه "قائد حكيم ولم يلتقِ برئيس مثله من قبل"، مؤكداً أن الحكمة مستحيلة من دون تواضع، والتواضع هبة من الله.

جاء ذلك في جلسة رئيسية حاوره فيها سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بعنوان: "القواعد الجديدة للتأثير"، انعقدت خلال فعاليات قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث تشهد القمة في نسختها الثالثة زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

رؤية مستقبلية

وقال تاكر كارلسون خلال الجلسة: "تحدثت إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مرات، ولم أسمع أي قائد في العالم يتحدث بتواضع وحكمة مثله".

وأضاف: "قيادة دولة الإمارات لديها رؤية مستقبلية بعيدة المدى، وليس لسنوات فقط، بما ينعكس بالإيجاب على كل جزء من الدولة، كما أنها قيادة تنتهج التحفيز على العمل والتميز فلديكم هنا العديد من الجوائز العالمية، وهذه جميعها نقاط قوة لدى دولة الإمارات".

وأكد تاكر أن قادة دولة الإمارات ساهموا في ازدهار وتعزيز مكانة الدولة ودخولها إلى سباق المستقبل لمواكبة التطوّر المتسارع والارتقاء بكافة الخدمات لصالح الشعب.

منصات التواصل الاجتماعي

وانتقل تاكر كارلسون للحديث عن مهنة الصحافة والإعلام، قائلاً: "في أعقاب الحرب في العراق عام 2003، انحصرت التغطية الإخبارية حينها فقط بتقديم أولويات إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة".

وفي إشارته إلى أبرز تحديات الإعلام الحديث قال: "الصحفي يحصل على أخباره من مصادر، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تعتمد كصحفي على المنطق في التحليل؛ فالآن يستطيع الجمهور تصفُّح المواقع والحصول على ما يريدونه، لكن دون الاهتمام بمصداقية المحتوى، وهذا ما يجب الانتباه له".

وتطرّق إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "المعلومات تمثل قوة وسلطة، وشهدنا عقوداً مرت على احتكار الإعلام وتوزيع المعلومات، لكن الفضل في تداولها يعود الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في انتقالها بسرعة كبيرة بفضل التطور التكنولوجي". وتابع: "شعرنا بقوة منصات التواصل الاجتماعي كذلك في الولايات المتحدة بالتزامن مع حرائق لوس أنجلوس".

وعن توقعه لشكل الإعلام خلال السنوات الأربع المقبلة، قال تاكر: "في المقام الأول أعتقد أن الأنباء الخاصة بالبيت الأبيض ستأخذ حيزاً كبيراً، ومن جانب آخر ستلعب منصات التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في مستقبل الإعلام، كما أن الشركات المالكة للمنصات الرقمية الإخبارية باتت تركز على إعداد القادة المؤثرين لتقديم المعلومات الموثوقة".