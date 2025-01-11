الامارات | منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، راشد سعيد العامري.

ونص القرار على عضوية كلٍ من، وزيرة دولة لريادة الأعمال علياء عبدالله المزروعي، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك سعيد الشامسي، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنَّام بطي المزروعي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك حميد مطر الظاهري، والأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة محمد خليفة بخيت الكعبي.

ويأتي القرار في إطار تعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية للمؤسسة، ودعم مبادراتها التنموية، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة في ميادين العمل الإنساني.