اختتام مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»2025

ابوظبي - سيف اليزيد - مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»2025، يختتم فعاليات دورته الثلاثين لهذا العام والتي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدم من خلال منصة عالمية فريدة جمعت نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة، استعرضوا أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، ووفرت فرصاً لتبادل المعلومات وأحدث الأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة وتقنياتها.

وخصص المعرض مساحة كبيرة للأبحاث العلمية لطلبة الجامعات، عرضت 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع.

وتتميز دورة هذا العام بتنظيم "فيتا شو دبي" الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية والفيتامينات. مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025" التجمع الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأدوية والرعاية الصحية والمكملات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم.