الامارات | «الصحة» تنجز 95% من المسح الصحي الوطني و78% من «التغذية الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إنجاز 95% من أعمال المسح الصحي الوطني، و78% من أعمال مسح التغذية الوطني، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المستقبلية.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للـ50 عاماً المقبلة، مع التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن المسوحات الوطنية تُشكل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل القطاع الصحي في الدولة، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المبتكرة، وقد تم تصميمها وفق منهجيات علمية متقدمة، تعزز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، ما يمكن من تطوير حلول استباقية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.

وأضافت: «تسهم هذه المسوحات في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي وتطوير برامج وسياسات صحية شاملة، تستهدف تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، من خلال مبادرات وقائية وعلاجية مبتكرة، وتغطي مؤشرات صحية وتغذوية متنوّعة تتيح فهماً أعمق لأنماط الصحة العامة في المجتمع، ما يساعد على تطوير برامج مخصصة لتحسين نتائج المؤشرات الصحية».

وأشارت إلى أن المشروع يدعم جهود التحوّل الرقمي في القطاع الصحي، ويركّز على تحليل المؤشرات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أمثل.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن إنجاز 95% من المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطلعات الدولة في بناء نظام صحي بمعايير عالمية، حيث تعتمد هذه المسوحات على بيانات دقيقة ومحدثة تُشكل الأساس في تحسين التخطيط، ووضع سياسات صحية تُواكب احتياجات المجتمع وتدعم تنافسية الإمارات عالمياً.

مسوحات سرية

ذكرت مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة علياء زيد حربي، أن المسوحات الصحية الوطنية تُعد ركيزة أساسية لتطوير استراتيجيات صحية قائمة على بيانات دقيقة وميدانية تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بحماية سرية البيانات وضمان دقتها، من خلال تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في جمع وتحليل البيانات، بما يُسهم في تطوير منظومة صحية تتسم بالمرونة والكفاءة وتدعم الاستدامة.