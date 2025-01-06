الامارات | 36 براءة اختراع عالمية لجامعة الإمارات خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات حصولها على 36 براءة اختراع دولية في عام 2024، بما في ذلك 30 براءة اختراع مُنحت من قِبل مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إضافة إلى نشر 3000 ورقة بحثية وفقاً لقاعدة بيانات سكوبس، كما موّلت 275 مشروعاً بحثياً رئيساً وطلابياً، ما يعزز مكانتها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وتفصيلاً، أكدت الجامعة أن العدد الكبير الذي نالته من براءات الاختراع والأبحاث العلمية هو نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، وطلبة جامعة الإمارات في مجال البحث العلمي، كما يدل على التزامهم بتعزيز المعرفة والمشاركة بشكل فاعل في تنمية وتطوير المجتمع، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقال مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي: «عام 2024 كان عاماً حافلاً بالإنجازات الرائدة التي تعكس التزام الجامعة بالابتكار والتميز والإسهامات المجتمعية ذات التأثير العالي، حيث حققت الجامعة أرقاماً غير مسبوقة في التصنيفات العالمية والإقليمية، منها المركز 261 عالمياً في تصنيف (كيو إس) العالمي للجامعات 2025، والمرتبة الخامسة عربياً في تصنيف (كيو إس)، كما حلّت الجامعة في المرتبة الأولى بالدولة والـ58 في آسيا في تصنيف (كيو إس) للاستدامة 2025، ما يعكس التزام الجامعة بالتنمية المستدامة».

وأضاف في تصريحات إعلامية أن الجامعة حققت المرتبة 230 عالمياً في تصنيف تايمز للتعليم العالي للتوظيف، ما يعكس قوة مخرجاتها التعليمية، كما تميز عام 2024 بالإنجازات في مجال البحث والابتكار، حيث قامت الجامعة بنشر أكثر من 3000 ورقة بحثية مدرجة في قاعدة بيانات سكوبوس (قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة)، ليصل إجمالي ما نشرته الجامعة إلى أكثر من 26 ألفاً و600 ورقة بحثية منذ عام 1978.

وأشار إلى قيام الجامعة في إطار دعم البحوث العلمية، بتمويل 151 مشروعاً بحثياً رئيساً، إضافة إلى 224 مشروعاً بحثياً طلابياً في مختلف المجالات، وقد منح منها 30 براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، كما سجلت الجامعة على المستوى المحلي أكثر من 50 براءة اختراع، ما يعكس الالتزام بمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال حلول ابتكارية.

ولفت الرئيسي إلى قيام الجامعة بعقد شراكات بحثية مع مؤسسات عالمية مرموقة، لتعزيز مخرجات الجامعة البحثية من خلال الأبحاث المتطورة، حيث تشكل الاستدامة في الجامعة محوراً أساسياً في رسالتها، وتمت ترجمة ذلك من خلال إطلاق برنامج شامل لأبحاث التنمية المستدامة، وإقامة شراكات فعالة مع مؤسسات مثل جامعة باكو الهندسية، وجامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة، لمواجهة التحديات العالمية.

المركز 112 عالمياً

حققت جامعة الإمارات المركز 112 عالمياً، والأول محلياً، في تصنيف «تايمز» للعلوم متعددة التخصصات لعام 2025، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع زمالات شميدت للعلوم، حيث يقيّم هذا التصنيف المبتكر إسهامات الجامعات في العلوم متعددة التخصصات، ما يعزز مكانة جامعة الإمارات نحو تحقيق التميز والريادة في البحث العلمي والابتكار.

وتضمن تصنيف العلوم متعددة التخصصات (ISR) لعام 2025، 749 جامعة من 92 دولة ومنطقة، حيث يتم تقييم المؤسسات في 11 مؤشر أداء، عبر ثلاثة مجالات رئيسة، تشمل التمويل والبنية التحتية والدعم والبحث والسمعة، ما يعكس دعم الجامعة للأبحاث النوعية في العلوم متعددة التخصصات، واستثماراتها الاستراتيجية في بنية البحث التحتية، وتركيزها على التعاون عبر التخصصات، ويبرز دور الجامعة المحوري في مواجهة التحديات العالمية، ومكانتها مركزاً للابتكار والتميز في دولة الإمارات وعالمياً.

. 50 براءة اختراع محلية سجلتها الجامعة في 2024.