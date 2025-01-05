رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة رحيم يار خان في باكستان، مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين واهتمامهما المشترك بمواصلة تنميتها.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعبر دولة محمد شهباز شريف، خلال اللقاء، عن اعتزازه بروابط الصداقة المتينة بين بلده ودولة الإمارات، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان خاصة في المجالات التنموية ومبادراتها النوعية في هذا الشأن.

وأكد الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات وتطوير آفاق تعاون البلدين في مختلف الجوانب بما فيها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يعود بالخير على شعبيهما ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.