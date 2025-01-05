الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.

أمام بحر عمان فيكون يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 02:21، والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 19:50.