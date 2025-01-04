الامارات | "تنمية المجتمع بدبي": برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة خطوة استراتيجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية حكومة دبي التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها.

وأضافت أن البرنامج يأتي انطلاقاً من إدراك حكومة دبي لأهمية الدور الأساسي للأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام وأهمية توفير دعم متكامل يعزز استقرار الأسرة الإماراتية ويمكنها من مواجهة التحديات بثقة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة.

وأشارت إلى أن المبادرات النوعية للبرنامج تساهم في تمكين الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي سواء من حيث تقديم الدعم اللازم لتأسيس الأسر أو تيسير الظروف المعيشية وتطوير المهارات الحياتية بما يضمن انطلاقها على أسس قوية ومستدامة.

وأوضحت أن تفعيل البرنامج من خلال حزمة التسهيلات والدعم الذي تم الإعلان عنها يؤكد التزام القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة داعمة تمكن أفراد المجتمع من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية مع تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الأسرة الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعد جزءاً من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وضمان رفاهية الإنسان في إمارة دبي.

وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" يمثل نموذجاً رائداً للاستثمار في الإنسان، حيث يجمع بين الدعم المباشر والتطوير المستدام وستشمل المراحل المستقبلية للبرنامج قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ما يؤكد أن تمكين الأسرة هو الطريق نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً في تحقيق تطلعات دبي المستقبلية.