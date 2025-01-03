خولة السويدي: الشيخة هند بنت مكتوم رمز العطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي مناسبة سنوية نعتز بها ونفاخر فيها بقائد استثنائي أرسى نهجاً فريداً في القيادة وسطر برؤيته الثاقبة ونظرته الاستشرافية مسيرة حافلة من الإنجاز والتميز انطلقت فيها الإمارات إلى عهد زاهر عنوانه التقدم والريادة في المجالات كافة.

وتوجهت سمو الشيخة خولة السويدي، بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة، وقالت: «إن تخصيص هذا اليوم لحرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رمز العطاء والخير، هو تجسيد حقيقي للروح الإنسانية والتلاحم الأسري التي تتميز به قيادتنا الحكيمة، مشيرة إلى أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تشكل نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية العربية المتفانية التي تواصل العمل من أجل النهوض بالمجتمعات وخدمة الإنسان أينما كان».