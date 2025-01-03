الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح المهيري والهاملي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد حاضر بن عامر المهيري في دبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة خليفة راشد جمعة الهاملي.

وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.