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الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح المهيري والهاملي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد حاضر بن عامر المهيري في دبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة خليفة راشد جمعة الهاملي.

 وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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