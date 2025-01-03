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الامارات | أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين.. ولا والله أوفي حقها بالجهد والمجهود.

ونشر سموه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقصيدة نظمها سموه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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