الامارات | أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين.. ولا والله أوفي حقها بالجهد والمجهود.
ونشر سموه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقصيدة نظمها سموه.
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