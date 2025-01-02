الإمارات تدين اعتداءي نيوأورليانز ولاس فيغاس وتعزّي الحكومة الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها لعملية الدهس الإرهابية التي وقعت في نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذين العمليْن المستهجنيْن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.