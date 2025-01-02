الامارات | "خليفة التربوية" تختتم قبول المرشحين محليا وإقليميا ودوليا لدورتها الـ 18

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، انتهاء قبول طلبات المرشحين للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للمجالات المطروحة في الجائزة وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة.

ويتم التنافس فيها على المستويات المحلية والعربية والعالمية، لجميع المرشحين المستهدفين في مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية وكذلك المعاهد والمدارس والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي والمجالات المطروحة في الجائزة .

كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة، انتهاء قبول طلبات المرشحين في مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، التي تستهدف المرشحين من المراكز البحثية والجامعات العالمية المرموقة ومؤسسات تنشئة الطفولة المبكرة على مستوى العالم.

وأعرب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية حميد إبراهيم الهوتي، عن تقدير الأمانة العامة للجائزة للمشاركة الواسعة من قبل المرشحين من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي من جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجائزة وفرق العمل المختصة، بذلت جهودا كبيرة خلال الدورة الحالية في توسيع قاعدة التعريف بالجائزة والمجالات المطروحة بها في مختلف المحافل العلمية والتربوية، مما كان له أكبر الأثر في تلقي هذه الأعداد من المرشحين، الذين قدموا ملفات ترشح تعكس مكانة الجائزة وريادتها في الميدان التعليمي والتربوي كواحدة من أفضل الجوائز التربوية المتخصصة في نشر ثقافة التميز وتحفيز العاملين في الميدان على إطلاق المشاريع والمبادرات وكذلك التوجه بجهودهم المتميزة إلى خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة ورعاية المواهب وتمكينها من مواصلة رحلة الابداع والابتكار والتميز .

وقال إن الدورة الحالية انطلقت في شهر يوليو الماضي ومنذ ذلك الوقت وفرق العمل من الأمانة العامة للجائزة واللجنة التنفيذية وكذلك المنسقين والمحكمين جميعهم، شاركوا في تنفيذ برامج تعريفية وورش عمل تطبيقية لترجمة رسالة وأهداف الجائزة في نشر التميز.

وأضاف أن وفودا من الأمانة العامة للجائزة قامت بعدد من الزيارات الخارجية للمملكة المغربية ودولة الكويت ودولة قطر، إذ التقت عدداً من معالي وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والقيادات التربوية والأكاديمية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وشخصيات مجتمعية، وذلك في إطار تكثيف التعاون والتعريف برسالة وأهداف الجائزة .

وثمن الأمين العام لجائزة خليفة التربوية جهود الشركاء الإستراتيجيين الذين قدموا إسهامات بارزة وفي دعم مسيرة الجائزة خلال الدورة الثامنة عشرة ، مشيرا إلى أنه ووفقاً للخطة الزمنية للدورة الحالية فإن مرحلة فرز الطلبات بدأت من الأول من يناير وتستمر حتى 8 فبراير المقبل ،وبعدها تنطلق مرحلة تحكيم وتقييم الأعمال المرشحة التي اجتازت عملية الفرز واستوفت المعايير المطلوبة لكل مجال من المجالات المطروحة ، فيما تنتهي عملية التحكيم في 24 مارس المقبل وبعدها تعلن نتائج الدورة الحالية في أبريل المقبل.