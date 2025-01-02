"السلامة الغذائية" تحصد أكثر من 20 جائزة عالمية في 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - حصدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 21 جائزة عالمية من مؤسسات دولية متخصصة في تقييم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات، ومنها جوائز من منظمات دولية مرموقة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.

وحصدت الهيئة جائزة «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»، وهي إحدى مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في فئة الأعمال، لتميزها في ابتكار منصة الواردات والصادرات الغذائية وتطبيقها، لتكون نافذة موحدة تسهل على المستوردين والمصدرين للمواد الغذائية تقديم طلباتهم ومتابعتها، وتبسط الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة، وتوفر خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى المنفذ، وتتيح خاصية تتبع الطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، ما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي. وحصدت المنصة أيضاً جائزة جلوبي العالمية عن فئة الإنجازات في الأعمال الدولية، كخدمة استباقية في الإفراج عن الشحنات.

وحصلت الهيئة على جائزة فئة الابتكار في المنشورات الحكومية عن كتاب أطلس الجِمال.

وكُرِّمت الهيئة بجائزة الصناعة والاستدامة من الرابطة الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها، في فئة الإنجاز الإيجابي للمياه عن مشروع ابتكار وإعادة تدوير المياه، وتوسيع مصادر المياه غير التقليدية في قطاع الزراعة في أبوظبي، حيث نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجيات مبتكرة لتوفير المياه المعاد استخدامها لأكثر من 1,600 مزرعة في أبوظبي، ضمن خطة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض الري.

ورُشِّح مشروع «تقييم زادنا» من الهيئة ضمن أفضل 20 مشروع عالمي خلال جائزة جيم تشينجر إس دي جي ديجيتال التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات، وفاز مشروع «رقمنة برنامج الإرشاد الذكي» بجائزة ستيفي الذهبية في فئة الابتكار في إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، وهي إحدى الجوائز التي يمنحها برنامج ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم نظام الإرشاد الذكي، الذي طورته إدارة خدمات الإرشاد وصحة النبات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قاعدة بيانات للمتابعة والتقييم الميداني، حيث يوثق سجلات الزيارات للمزارع من خلال الموقع الجغرافي والاطلاع على المزارع وتأكيد بياناتها، ويزوّد ضباط الإرشاد الزراعي بتفاصيل وخرائط تفاعلية ببيانات المزارع خلال الزيارات الدورية الميدانية، ويرسل تقارير الزيارات الإرشادية لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية آلياً بعد كل زيارة.

وحصلت «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي» التي طورتها الهيئة، على ثلاثة جوائز إقليمية ومحلية هي جائزة الحكومة الرقمية العربية في فئة الابتكار الحكومي، المعتمدة من مؤسسة التميز الدولية، إضافة إلى جائزتين من جوائز إي سي إم جي العالمية، في فئتي أفضل معمارية رقمية في الزراعة وأفضل حل ممكن للذكاء الاصطناعي، التي توفر أهم المؤشرات في الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي والاستثمار الغذائي، لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الزراعة والأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وحصدت الهيئة جوائز «إجري نكست» للتميز في قطاع التكنولوجيا الزراعية، حيث كرمت بجائزتين عن فئة المرأة في التميز الزراعي تكريماً لجهود النساء في الهيئة في جميع المجالات التشغيلية والتنظيمية، وفازت في فئة التقدم في التميز بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية عن مشروعها الريادي للابتكار الاستباقي في الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالأمن الحيوي.

وحصلت الهيئة على ثلاث جوائز من جوائز إي إس جي العالمية، التي تحتفل بالمؤسسات الرائدة في تعزيز التنمية المستدامة، وتهدف إلى دفع أجندة الاستدامة والتحول المنخفض الكربون للمؤسسات الحكومية والخاصة. وحصدت الهيئة جائزة فئة مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي عن مشروع العسل، وجائزة فئة المدينة المجتمعية المستدامة والمباني الخضراء، عن دور الهيئة في إدارة المرافق والمشاريع واللوجستيات والصيانة، وما أنجزته من مبادرات صديقة للبيئة داعمة للاستدامة. وأثمرت جهود الهيئة في مجالات التوعية والتعليم عن تكريمها بفئة برامج التثقيف والتوعية من خلال مبادرات الهيئة في مجالات التوعية المجتمعية.

وحصلت الهيئة على جائزتين من جوائز وورلد بزنس أوتلوك عن البرامج والمبادرات لخدمات الاتصال والمشاركة المجتمعية من خلال فئة مبادرة خدمة المجتمع الرائدة، وفئة المطور العالمي للزراعة والغذاء المستدام.

وتأكيداً لمنهجية الهيئة الريادية في توفير أفضل الخدمات للمتعاملين حقق برنامج منصة سوق الأعلاف جائزة بيست بيزنس أوورد من منظمة إنتيليجنس أوورد، عن فئة أفضل توصيل خدمة للمتعاملين، وهي جائزة رائدة في دعم جوائز الأعمال والمعلومات للمؤسسات المتقدمة.

وحققت الهيئة الفئة الذهبية من جوائز جولدن بريدج، عن برنامج التفتيش الذكي، الذي حصل على جائزة أفضل خدمة جديدة، ما يعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر لأنظمة وأجهزة المراقبة الغذائية.

وحصلت الهيئة على جائزتين من جلوبال براند العالمية، في فئة مبادرة الاستدامة الزراعية الرائدة لبرنامج لتدوم النعم، وفئة التميز في الابتكار الزراعي لبرامج التميز في الهيئة.

وحققت الهيئة نتائج مميزة في جائزة المراعي للطب البيطري من خلال حصول الدكتورة حمدة خلفان العلوي على جائزة أفضل طبيب بيطري ممارس لدول مجلس التعاون الخليجي عن جهودها المميزة.

وتعكس هذه الجوائز التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي، وتؤكد جهودها المستمرة لتحقيق التميز والابتكار في خدمة المجتمع وضمان السلامة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.