افتتاح جسر جديد على شارع الخليج العربي باتجاه مصفح

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، أمس الأول، افتتاح جسر جديد على شارع الخليج العربي، وشارع شخبوط بن سلطان بالاتجاه إلى مصفح، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح المركز أن مشروع تطوير تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط بن سلطان بمسارات حرة، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية على الطريق الرئيس، ويخفف الازدحامات المرورية، إلى جانب إدارة الحركة المرورية بفعالية، لتواكب التطور العمراني في الإمارة.

وأكد المركز أنه ينطلق في تنفيذه لمشاريع تحسينات الطرق والبنية التحتية من رؤية دائرة البلديات والنقل الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

ومن المشاريع قيد التنفيذ حالياً، مشروع تحسينات التقاطعات السطحية بجزيرة أبوظبي، وتشمل 50 تقاطعاً، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية عند التقاطعات المستهدفة، وتعزيز السلامة المرورية للمركبات والمشاة وراكبي الدراجات.

ويضع المركز الخطط الشاملة لتنفيذ نظام النقل الآمن على طرق الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وجعل أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.

وتسهم المشروعات التي ينفذها المركز في تحقيق رؤية «أبوظبي للتنقل» في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.