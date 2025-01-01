الإمارات تنفذ تدخلاً إغاثياً عاجلاً لدعم النازحين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ونفذت عملية «الفارس الشهم 3» تدخلاً إغاثياً عاجلاً، في مخيمات الإيواء لمساندة النازحين تحت وطأة الأمطار والمنخفض الجوي، حيث وزعت أغطية شتوية على النازحين في «مخيم الأيتام» بمنطقة مواصي خان يونس، تحت وطأة الأمطار والمنخفض الجوي.

كما وزعت طروداً غذائية على الأسر النازحة في «مخيم الأصول»، والبالغ عددها 250 أسرة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.

كما قدم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية للعائلات النازحة في «مخيم البهاء»، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة.

وقدمت العملية الإنسانية الإماراتية 350 طرداً غذائياً للعائلات النازحة في «مخيم بسمة أمل» في إطار جهودها الإغاثية للتخفيف من معاناة النازحين.

كما تم توزيع ملابس شتوية على العائلات النازحة في مخيمي «الإسراء 2» و«الهلال» بمدينة خان يونس، لتمنحهم الدفء في أجواء الشتاء الباردة.

وفي السياق، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» مبادراتها الإنسانية لإغاثة المتضررين في مختلف مناطق النزوح ومخيمات الإيواء، مقدمةً الخبز والوجبات الغذائية، لمساندتهم وتخفيف وطأة الأزمة الغذائية والمجاعة التي تهدد حياة آلاف العائلات الفلسطينية بعد إغلاق المعابر.

وتَدعم عملية «الفارس الشهم 3»، 37 تكية لتوزيع الوجبات الغذائية بشكل منتظم في مختلف مناطق القطاع، لتلبية احتياجات السكان وتخفيف معاناتهم من نقص الغذاء، حيث تعمل «التكيات» يومياً على إنتاج الوجبات الساخنة لآلاف النازحين في القطاع.

وتشمل المبادرة الإغاثية، توفير المواد الأساسية اللازمة لـ«التكيات»، بما في ذلك المواد التموينية والخضراوات الضرورية لضمان استمرارية العمل اليومي، ويتم ذلك من خلال دعم لوجستي متواصل يضمن تجهيز الوجبات الساخنة بكفاءة عالية وتوزيعها بشكل عادل على الأسر النازحة في المناطق المتضررة.

وأعادت عملية «الفارس الشهم 3» تشغيل 10 مخابز أوتوماتيكية وعشرات المخابز اليدوية لإنتاج الخبز لعشرات الآلاف من العائلات النازحة التي تعاني سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر الدقيق لإعداد الخبز، حيث تزود العملية المخابز بالمستلزمات الأساسية والدقيق لإنتاج الخبز وتقديمه يومياً للنازحين، للتخفيف من معاناتهم في ظل المجاعة التي تهدد حياة آلاف الأسر.

ويعمل عدد من المبادرين في قطاع غزة على تنفيذ عدد من المبادرات الإغاثية بدعم من عملية «الفارس الشهم 3» للوصول إلى المخيمات ومراكز الإيواء، لتقديم الدعم والخبز والوجبات يومياً، حيث توفر العملية المستلزمات لإعداد عشرات التكيات وتقديم الوجبات المتنوعة لآلاف العائلات.

وتسعى العملية إلى تعزيز صمود العائلات المتضررة عبر توسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للتكيات، في سبيل مواجهة التحديات المتفاقمة التي تعصف بسكان القطاع نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.