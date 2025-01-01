استبدال مفصل الورك بالكامل لأربعينية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

عانت ديلدورا البالغة من العمر 40 عاماً، القادمة من خارج أبوظبي، من تآكل شديد في مفصل الورك الأيسر، لما يزيد على 15 عاماً، ولم تكن تستطيع المشي بطريقة طبيعية، وأصيبت بالعرج مع تيبس وحركة محدودة لمفصل الورك.

وقام الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري ورئيس قسم العظام في مدينة برجيل الطبية، بالفحص السريري لها والتشخيص وبدأ العلاج، فيما كشفت الأشعة التي أجريت لها، وجود تشوه مع خشونة شديدة في مفصل الورك الأيسر ناتج عن خلع قديم (خلع الولادة) Hip Dysplasia، وبعد شرح مفصل للمريضة عن العملية التي تناسب حالتها وهي استبدال مفصل الورك الأيسر، تم إجراء عملية ناجحة لها تم خلالها عمل تبديل كامل للورك الأيسر، مع إزالة الغضاريف المتآكلة والعظام التالفة من مفصل الورك، واستبدالها بأجزاء صناعية، في مدة لم تتجاوز الساعة والربع، وبقيت المريضة يومين عقب الجراحة للتعافي.

وأوضح الدكتور محمد عدي، أن حالة المريضة تعتبر من الحالات الصعبة والمعقدة، نظراً للتشوه والخشونة الشديدة التي عانت منها، ما أدى لحدوث التحام بين عظمة رأس الفخذ والورك بشكل أدى لإلغاء مفصل الورك وتآكله، نظراً لمرور سنوات طويلة على هذه الحالة المرضية دون إجراء الجراحة العلاجية، مشيراً إلى أن مثل هذه النوعية من الحالات تحتاج لجراح ذي خبرة كبيرة، بحيث يتم الاستئصال الكامل لرأس مفصل الورك، وعمل مكان لمفصل الورك الجديد في المكان الصحيح، حيث تم تركيب المفصل الصناعي لها من أحدث الأنواع التي يمكن للمرضى الاعتماد عليه لما يزيد على 25 سنة، فيما تمكنت المريضة من مشي أولى خطواتها من اليوم الأول للعملية.