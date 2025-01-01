الامارات | «غاية».. أول مواطنة جديدة تدخل العام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق الألعاب النارية الاحتفالية التي أضاءت سماء دولة الإمارات، في منتصف ليلة أول من أمس، علت أصوات المواليد الجدد إيذاناً ببداية عام 2025 بفرحة مضاعفة في العديد من المستشفيات، حيث تم الاحتفاء بهم بالورود والحلوى ابتهاجاً بهذه المناسبة المتميزة والسعيدة.

واستقبل مستشفى برجيل في أبوظبي مع الدقيقة الأولى للعام الجديد الطفلة، غاية القمزي، المولودة لوالدين إماراتيين، هما محمد سالم القمزي وسلامة خميس أبوغبوب، إذ ولدت الساعة 12:01 صباحاً بوزن 2.490 كغم، لتصبح الطفل السادس في عائلتها.

وقال والدا الطفلة: «يسعدنا أن نرحب بابنتنا الجميلة التي قدمت إلى العالم في لحظات مبهجة، وازدادت عائلتنا فرداً جديداً بوجودها، نحن فرحان بها مع كل الفرح الذي جلبته ولادتها إلى حياتنا في هذه المناسبة المميزة، ونشكر الفريق الطبي والعاملين في مستشفى برجيل على دعمهم الكبير».

وفي الساعة 01:06 صباحاً استقبل مستشفى برجيل الطفلة الإماراتية، مريم عبدالواحد الشيخة، التي ولدت بوزن 2.840 كغم.

وقال الوالدان إن «الترحيب بابنتنا بهذه المناسبة المفرحة لحظة لا تُنسى، وستكون ذكرى ولادتها مميزة لعائلتنا في هذا اليوم، وبدء العام مع فرد جديد للعائلة يحمل الأمل بعام سعيد، ونتمنى لها حياة مزهرة».

وقالت استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل أبوظبي، الدكتورة سوسن عبدالرحمن: «نبارك قدوم الطفلتين ونبارك لأولياء أمورهما، يسعدني أن أشاركهم سعادتهم باستقبال طفلتيهم في هذه الليلة المميزة، إنها فرحة مزدوجة لهم ولنا، لأن يوم رأس السنة الجديدة مناسبة خاصة لكل أسرة».

واستقبل مستشفى ميديور أبوظبي الطفلة، أكويلا ماري أنتو، التي جلبت البهجة للجميع عندما ولدت في الساعة 12:01 صباحاً بوزن 3.060 كغم، حيث أعرب والداها أنتو أليكس وآشا توماس من الهند، عن فرحتهما قائلَين: «لم نتخيل أبداً أن طفلتنا الأولى ستولد مع بداية العام الجديد، وسط الأمنيات بعام جديد سعيد للجميع».

وأضافا: «في هذه المناسبة السعيدة نعرب عن امتناننا الصادق للفريق الطبي في مستشفى ميديور، الذي أسهم في هذه اللحظة المميزة جداً».

وأكد استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميدور، الدكتور موكوندان جانجادهاران، أن كل طفل هو رمز للأمل والفرح ووعد بمستقبل أكثر إشراقاً.

كما استقبل مستشفى «إل إل إتش» في أبوظبي، الطفلة أماريا خيزيا، عند منتصف الليل مع انطلاق الألعاب النارية، في الساعة 12:01 صباحاً بوزن 4.00 كغم، وأضفت الفرح على والديها نوربا نالود تاجا وأشرف من الفلبين، و(أماريا) هي الطفلة الأولى في عائلتها.

وقالت الدكتورة بريادارشيني إن «الترحيب بقدوم طفل جديد وحياة جديدة في العموم هو أمر جميل، وفرحة كبيرة للوالدين والطاقم الطبي بشكل عام، لكن ولادة (أماريا) في منتصف ليل رأس السنة الجديدة كانت مناسبة ذات طابع خاص، فهي لحظات مميزة تذكرنا بجمال البدايات والأمل الكبير الذي يحمله كل طفل إلى العالم».

. 12:01 صباحاً جاءت «غاية» إلى الدنيا، لتصبح الطفل السادس في عائلتها.