الامارات | 9 إجراءات استباقية لحماية المشتريات عبر الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس الأمن السيبراني إلى اتخاذ خطوات لضمان الأمان خلال التسوّق عبر الإنترنت، مع بداية العام الجديد.

وأكد أن مواطني دولة الإمارات يستطيعون التسوق عبر الإنترنت بأمان من خلال تسعة إجراءات احترازية، حددها على حسابه الرسمي على موقع «إكس»، تشمل: التسوق من المواقع الموثوقة، واستخدام منصات التجارة الإلكترونية المعروفة وذات السمعة الطيبة فقط (البحث عن الاتصالات الآمنة التي تبدأ عناوينها بـ URL https:// ورمز القفل)، وتجنب شبكات «الواي فاي» العامة، وعدم القيام بعمليات شراء على شبكة «الواي فاي» العامة أو غير الآمنة، واستخدام اتصال خاص وآمن، وكلمات مرور قوية، وإنشاء كلمات مرور فريدة ومعقدة لحسابات التسوق الخاصة بالمستخدم، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل عندما يكون ذلك متاحاً.

وشملت الإجراءات الاحترازية أيضاً الحذر من العروض المغرية بشكل مبالغ فيه، ومن المنتجات ذات الخصومات الكبيرة، أو العروض الترويجية المشبوهة التي قد تؤدي إلى مواقع احتيالية، وتأمين المدفوعات واستخدام طرق الدفع الآمنة، مثل بطاقات الائتمان البنكية المباشرة أو إرسال النقود، ومراقبة كشوف الحساب البنكي، والتحقق منها بانتظام للكشف عن أي معاملات غير مصرح بها.

كما تضمنت الإجراءات الحفاظ على تحديث الأجهزة المستخدمة في التسوق (الهواتف والتابلت والكمبيوتر) للحماية من ثغرات الأمن، والتحقق من سياسات الإرجاع والخصوصية، وأن الموقع يطبق سياسة واضحة للإرجاع والاسترداد قبل إجراء عملية الشراء، إضافة إلى استخدام موقع Stay Safe (خدمة متوافرة في الإمارات)، للتعرف إلى مواقع التصيد الاحتيالي قبل المضي قدماً في عملية الشراء.

وأكد مجلس الأمن السيبراني ضرورة حماية الأفراد أنفسهم من خلال ملاحظة العلامات التحذيرية، مثل طلبات الدفع غير المعتادة، والتحقق من أي مراسلات مشبوهة مباشرة مع المؤسسة المعنية، والانتباه إلى المحتالين الذين يخلقون حالة إلحاح مع التظاهر بأنهم سلطات رسمية، مثل رسائل «طردك متأخر - أكد عنوانك الآن»، و«لاحظنا نشاطاً غير معتاد على حساب البث الخاص بك»، وكذا «لا تفوت تجديد عضويتك المميزة!».

كما شدد المجلس على ضرورة حماية الأطفال أثناء التسوق عبر الإنترنت، خصوصاً أن 97% منهم (في الإمارات) يستخدمون الأجهزة الذكية بشكل منتظم، بدءاً من عُمر سبع سنوات، ما يستلزم أن يظل الآباء متيقظين، مشيراً إلى أن 31% من أولياء الأمور أبلغوا عن خسائر مالية تتعلق بأنشطة أطفالهم على الإنترنت، بما في ذلك المشتريات العرضية وعمليات الاحتيال.

. %31 من الآباء تعرضوا لخسائر مالية بسبب أنشطة أطفالهم على الإنترنت.