الامارات | محمد بن راشد: دبي مدينة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي هي «مدينة العالم»، منوهاً بالإقبال الواسع الذي شهدته احتفالات العام الجديد على أرض الإمارة، وبمشاركة ملايين المقيمين والزوار والمواطنين.

كما أثنى سموه على احتفالات دبي هذا العام، مؤكداً أنها كانت نموذجاً عالمياً للتعايش، موجهاً الشكر للجنة تأمين الفعاليات، التي أسهمت باحتفالات آمنة ومشرّفة تليق باسم دبي والإمارات.

وهنأ سموه الجميع بالعام الجديد، ووجّه الشكر لكل من حضر وتفاعل وشارك في الاحتفالات من جميع دول العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «دبي مدينة العالم.. 36 موقعاً لاحتفالات دخول العام الجديد. عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين.. ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات».

وأضاف سموه: «كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش.. والتسامح.. والتحضر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نهنئ الجميع بالعام الجديد.. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم»، وأضاف سموه: «وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات، التي تضم 55 جهة حكومية، وساهمت باحتفالات آمنة.. وانسيابية.. ومشرّفة.. تليق باسم دبي والإمارات».

وختم سموه تدوينته، قائلاً: «كل عام والجميع بخير.. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم.. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم».

وكان سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم تفقّد، أول من أمس، غرفة العمليات المشتركة للجنة تأمين الفعاليات، التي تضم 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، حيث تم استعراض الخطة الشاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 التي شملت 36 موقعاً في إمارة دبي.

واستمع لشرح حول جاهزية الفرق المشاركة، وممكنات وقدرات لجنة تأمين الفعاليات وآلية العمل في تأمين مثل هذه الفعاليات الكبرى سنوياً، حيث شارك 8530 شرطياً و1145 دورية تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحري.

كما استمع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح حول استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية.

واستمع سموه لشرح حول استعداد هيئة الطرق والمواصلات لإدارة الحركة المرورية لفعاليات رأس السنة، وفق خطة مرورية متكاملة، خصوصاً في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي والشركاء الاستراتيجيين.

كما تابع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً حول استعدادات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تضمنت تخصيص 224 نقطة إسعافية، وخمسة زوارق بحرية، للتعامل مع كل أنواع الحالات الطارئة، وتفعيل 593 مسعفاً و29 مشرفاً في مختلف مناطق الإمارة.

وخصصت المؤسسة سبع مركبات إسعاف في دبي مول، و19 مركبة مع 38 مسعفاً في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة، وأربع سيارات مستجيب أول، وأربع دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، إضافة إلى وحدة الدعم الميداني والمخزن الطبي المتنقل.

وتابع سموه شرحاً حول خطة دبي الصحية لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية خلال الاحتفالات.

وتفقّد خيم الإمداد في وسط مدينة دبي، المخصصة لتقديم خدمات المفقودات والمعثورات للجمهور من مشاهدي الألعاب النارية، إضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات التي تكفل أمن وسلامة وراحة الجمهور.

واحتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2025 في استعراض مذهل أبهرت به العالم، وودعت عام 2024 بأناقة وفخر.

وتألّق برج خليفة بحلّة احتفالية أبهرت العالم، وزيّنت سماء دبي بألوان رائعة احتفالاً بالعام الجديد.

وشهدت هذه اللحظات الساحرة إطلاق ألعاب نارية رائعة لأكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً استراتيجياً.

وتابع هذه اللحظات ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم.

واجتمع حشد كبير من المقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم في دبي، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، للاستمتاع بليلة رأس السنة، والتقاط الصور التذكارية في أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

نائب رئيس الدولة:

. الاحتفالات كانت نموذجاً عالمياً للتعايش.. والتسامح.. والتحضر.

. نشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم.

. 36 موقعاً في إمارة دبي شملتها احتفالات رأس السنة الميلادية 2025.