الامارات | دبي تدهش العالم في استقبال 2025.. الفرحة هنا مختلفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادتها تدهش دبي العالم باحتفالاتها المبدعة ليلة رأس السنة.. الملايين ثبّتوا الساعة على توقيت دبي، فالفرحة هنا مختلفة، مصنوعة بعناية ودقة واحترافية، كما يفعل أي شيء في هذه الإمارة التي لا تقبل العادي والمألوف، ولا أنصاف الحلول والإنجازات.

36 موقعاً في دبي شهدت أروع عروض الألعاب النارية في وداع 2024 واستقبال العام الجديد، ولعل أبرزها، والذي تترقبه المنصات الإعلامية العالمية سنوياً، منطقة برج خليفة، التي اعتدنا أن تتحوّل إلى لوحة بصرية غاية في الإدهاش والإبداع سنوياً.

ومن المواقع الأخرى، القرية العالمية التي رافقت العالم في احتفاله بوداع 2024، بحسب التوقيت المحلي لكل بلد ممثل في جناح بهذا المكان الترفيهي الثقافي البارز والشهير، إضافة إلى منتجع باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة إكسبو دبي، وبرواز دبي، وحي دبي للتصميم وغيرها، وتم تخصيص وتوزيع 8530 شرطياً، و1145 دورية تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحرياً تابعاً لشرطة دبي والشركاء، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.