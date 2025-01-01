الامارات | إنقاذ شخص عالق على ارتفاع 3200 متر في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أمس، في إنقاذ شخص من إحدى الجنسيات العربية، علق على ارتفاع 3200 متر في أحد جبال الإمارة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ لقسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، عن وجود شخص عالق في أحد جبال الإمارة، على ارتفاع 3200 متر، ويعاني الإعياء.

وبناء عليه، تحركت إحدى الطائرات التابعة للقسم باتجاه الموقع المحدد، حيث تم العثور على الشخص العالق ونقله إلى أحد مستشفيات الإمارة، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.