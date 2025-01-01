الامارات | شحنة مساعدات إماراتية عاجلة لأطفال غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» شحنة مساعدات إغاثية طارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد ارتفاعاً في حالات وفاة الأطفال الرضع نتيجة البرد القارس، وسوء التغذية، ونقص الإمدادات الأساسية.

وأسهمت كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، إضافة إلى مؤسسة الشارقة الخيرية، في توفير الدعم اللازم للأطفال والأسر المتضررة، في إطار هذه العملية الإنسانية، حيث شملت المساعدات حليباً ومكملات غذائية للأطفال الرضع، وأيضاً ملابس شتوية لمواجهة البرد القارس، إضافة إلى حقائب إغاثية تحوي مواد أساسية للعوائل المتضررة.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في هذا البرد القارس، خصوصاً الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد الدور الإنساني لدولة الإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المناطق المتضررة.