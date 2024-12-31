الامارات | رئيس الدولة: أتمنى أن يكون العام الجديد عام تعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تهنئة بالعام الجديدة، وتمنى سموه أن يكون العام الجديد عام تعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال سموه في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "خالص التهاني بالعام الجديد، وأتمنى أن يكون عام تنمية وازدهار للجميع وتعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".