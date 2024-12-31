الامارات | حمدان بن محمد: مستمرون بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: «مع نهاية هذا العام، استقبلت جمعاً من الأعيان وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل بدبي ناقشنا خلاله ما حققته دبي من إنجازات في 2024 والتي شملت كافة القطاعات الحيوية كما بحثنا خططنا ومشاريعنا المستقبلية لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي متطور للريادة وللابتكار والتكنولوجيا، ووجهة سياحية مفضّلة ومطاراً للعالم.

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: مستمرون بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها وكلنا شركاء في هذا الهدف... كل عام ودولتنا وشعبنا والمنطقة والعالم بخير وسلام.