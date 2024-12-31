الامارات | «التعليم العالي»: معدل الثانوية ليس شرطاً للقبول بالجامعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024، بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها، حسب ما تراه مناسباً، عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، إضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات). ووفقاً لتحديث المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص. كما يمكن للجامعات أن تشترط، لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه، الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه. وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أحمد إبراهيم السعدي، إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة، ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.