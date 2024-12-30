الامارات | استقطاب 84 مواطناً لبرنامج «التدريب المهني للمفتشين الجمركيين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمارك دبي، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، استقطاب 84 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لبرنامج «التدريب المهني للمفتشين الجمركيين»، لتدريبهم وتأهيلهم لشَغل وظيفة مفتش جمركي في الدائرة، وتم فتح باب الترشح له في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024.

ويأتي ذلك في إطار التزام «جمارك دبي» بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتبني استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير قدرات الكوادر المواطنة، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن الدائرة تعد ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات القيادة في توطين الوظائف، وتحرص من خلال أكاديمية دبي اللوجستية، على تأهيل وتطوير وتوظيف الكوادر المواطنة، وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية، وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، لرفع تنافسيتها في سوق العمل، وشغل الوظائف المختلفة في القطاعين الجمركي واللوجستي.

وقال: «تنسجم خطتنا مع توجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين، ونحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين الجدد والطلاب، لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وإعداد أجيال جديدة من مواطني الدولة في التخصصات المهنية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

ويشتمل البرنامج على أربع دفعات تدريبية، وهو مخصص للخريجين الجدد من الثانوية العامة، ويستمر سبعة أشهر يتلقى فيها المشاركون تدريباً شاملاً ومتنوعاً يغطي «المهارات التقنية والمهارات السلوكية، والبرامج الجمركية وبرامج التفتيش والبرامج الأمنية، إلى جانب زيارات ميدانية وتدريبات عملية بهدف إكسابهم خبرات مهنية، تعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل وتطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع، حيث يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل متخصصة في أساليب التفتيش الحديثة، مع التدريب لممارسة المهام بكفاءة عالية، لتعزيز حماية المجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية أمن المنافذ»، وانطلق تدريب الدفعة الأولى من البرنامج في الأول من نوفمبر 2024، ويسعى إلى تعزيز وتطوير المهارات المهنية منذ المراحل العمرية المبكرة، ما يحقق التفوق والتنافسية لهم في المستقبل، إضافة إلى بناء قدرات المفتش الجمركي على أسس علمية وتدريبية متطورة، للتصدي للمخاطر الأمنية وحماية المجتمع والاقتصاد، حيث تسجل نسبة التوطين في قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي 100%.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري، عن سعادته لنجاح البرنامج المهني في استقطاب 84 مواطناً، وهو ما يتجاوز العدد المحدد مسبقاً الذي تم الإعلان عنه في رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024، ما يؤكد النجاح الكبير لاستراتيجيات «جمارك دبي» وسمعتها في استقطاب وتأهيل المواطنين، والاستثمار فيهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل على أسس معرفية ومهنية متطورة، مشيراً أن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين يأتي ضمن حزمة البرامج المتخصصة المندرجة تحت «مسار 33»، المشروع الواحد الذي أطلقته جمارك دبي ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي، بتسخير كل الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في الإمارة.