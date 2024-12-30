الامارات | «شرطة دبي» تعزز وعي الطلبة ببرنامج «قادة أمن المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «أمن المدارس»، بالتعاون مع مركز حماية الدولي، برنامج «قادة أمن المستقبل»، ضمن أنشطة الدورات الشتوية التي تنظمها شرطة دبي سنوياً، والهادفة إلى تنمية وعي الطلاب الأمني، وتعزيز ثقافتهم في مجال الأمن والسلامة.

وقال رئيس مبادرة أمن المدارس، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، إن البرنامج ضم 250 طالباً، ويركز على ثلاثة محاور، الأول يهدف إلى تأهيل الجيل القادم عبر تعزيز وعيه الأمني بالتحديات الحالية، والثاني إعداده لتحديات المستقبل وأهمية التعلم المستمر، والثالث غرس الصفات القيادية فيهم، وذلك من خلال برامج تعليمية وزيارات ميدانية للإدارات المختلفة، لتعريفهم بدور شرطة دبي، وتمكينهم من المهارات اللازمة ليصبحوا قادة مسؤولين بمجال الأمن والسلامة.

وأكد الحرص على تقديم أشكال الدعم كافة للطلبة، من خلال الجوانب التثقيفية والتوعوية، وإطلاق مبادرات للتواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.

وتجول الطلبة في متحف شرطة دبي، ومركز الاتصال 901، ومركز الشرطة الذكي SPS، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة الشرطة السياحية، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين، ومنصة «E-Crime» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وفي ختام البرنامج قدمت شرطة دبي هدايا تذكارية للطلبة.