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الامارات | عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه وعباس عراقجي مجمل الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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