الامارات | السيطرة على حريق في قارب بمنطقة «دبي هاربر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في قارب بمنطقة دبي هاربر، بالقرب من محطة وقود، من دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي تلقت بلاغاً، عند الساعة 11:50 صباح الأحد، يفيد بنشوب حريق في قارب، وعلى الفور تحرّك مركز إطفاء دبي هاربر، باعتباره المستجيب الأول وَجِهَة الاختصاص.

وأفاد مصدر من الدفاع المدني بأن الفِرق وصلت إلى موقع الحادث خلال ثلاث دقائق، حيث تبين أن الحريق اندلع في قارب قريب من محطة وقود، فباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة النيران بسرعة وكفاءة.

وأفاد القائد الميداني للحادث بأن الحريق أصبح تحت السيطرة فور بدء عمليات التبريد، وأشار إلى عدم وجود أي إصابات، ولفت إلى تسليم الموقع للجهات المختصة، بعد انتهاء عمليات التبريد وفق الإجراءات المتبعة.

. الدفاع المدني: الحريق اندلع في قارب قريب من محطة وقود، والفرق المتخصصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة النيران بسرعة وكفاءة.