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خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف سالم جمعة المهيري

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ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)
حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، حفل استقبال أقامه سالم عبدالله المهيري، بمناسبة زفاف سالم جمعة سالم المهيري على كريمة عبدالله سالم المهيري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضور
حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيمَ أمس في قاعة أفراح الهيلي في مدينة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوِّين.

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MO Nasa

MO Nasa

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