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الامارات | سؤال وجواب

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال وجواب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يتساءل طلبة: هل يوجد اختبارات بديلة عن «إمسات» يمكن التسجيل بها لضمان الالتحاق بالجامعات؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها منحت الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وعليه تحدد كل جامعة بشكل مستقل معايير القبول ببرامجها، وأمثلة على ذلك اختبار «TOEFL» و«SAT» و«AP» وغيرها من الاختبارات التي سيتم اختيارها من قبل الجامعات. ويتعين على الطلبة وأولياء الأمور معرفة اشتراطات القبول بكل جامعة، عبر التواصل المباشر معها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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