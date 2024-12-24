الامارات | "ديوا" تحصد 6 جوائز من مجلس السلامة البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 6 جوائز من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024.

ونالت الهيئة جائزة "درع الشرف" في فئة "رفاهية الموظفين"، وحازت جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الـ 17 على التوالي، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الـ 13.

كما جرى تكريم الهيئة بجوائز "أفضل مؤسسة في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية" في الجوائز الثلاث: سيف الشرف، والشرف العالمية، ودرع الشرف، وتعد الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط التي تحصد جوائز الشرف الثلاث.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجوائز من وفد مجلس السلامة البريطاني بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.