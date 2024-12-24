الامارات | لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات استقبال رأس السنة الميلادية 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات استقبال رأس السنة الميلادية 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2025، من خلال الاستمرار في تطبيق آلية تأمين الاحتفالات التي أثبتت نجاحها في تأمين الاحتفالات للعام 2024 والمتمثلة في تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين وتوفير خدمات نوعية للجمهور بالتعاون مع الشركاء.

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي أن 36 موقعاً في دبي سيشهدون عروضاً للألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة والقرية العالمية، ومنتج باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة اكسبو، وبرواز دبي، وحي دبي للتصميم وغيرها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص وتوزيع 8 آلاف و530 شرطي و1145 دورية، تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحري تابع لشرطة دبي والشركاء، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مواقع مخصصة لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم (الثلاثاء) في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات العام الجديد في مناطق إمارة دبي، من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، وذلك بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف، وسعادة اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعادل المرزوقي، المدير التنفيذي في بلدية دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وأوضح أن اللجنة أنهت استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية وتمارين طاولة ونزول ميداني على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 36 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة موحدة، كل حسب اختصاصه، لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال توقيت الاحتفالات.

وأضاف سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن آلية تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات أثبتت نجاحاً كبيراً في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، حيث ستستمر اللجنة بالتعاون مع الشركاء بتطبيق نفس الآلية، في الشمال وتضم 4 مواقع للاحتفالات وفي الوسط وتضم 9 مواقع، وفي الغرب وتضم 23 موقعاً، إضافة إلى القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب 6 غرف عمليات متنقلة على مستوى الإمارة.

ودعا سعادته أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة، والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً لوقوع الازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة على الرقم 999، والرقم 901 للشكاوى والاستفسارات، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، مؤكداً توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، لتقديم خدمات خاصة بالمفقودات والمعثورات للجمهور من مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات.

من جانبه، أكد سعادة اللواء سيف المزروعي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وتحظى باهتمام عالمي مع الإعلان عن بدء عام جديد، وسط حضور مئات الآلاف في مواقع الاحتفالات ومتابعة ملايين المشاهدين عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف أن لجنة تأمين الفعاليات حريصة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في كافة المواقع التي ستشهد احتفالات حرصاً على توفير تجربة احتفالية آمنة للجميع، مشدداً على ضرورة التزام الجمهور بالإرشادات الأمنية قبل وأثناء وبعد عروض الألعاب النارية.

استعدادات هيئة الطرق والمواصلات

من جانبه، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تؤكد الهيئة استعدادها التام لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية 2025، وفق خطة مرورية متكاملة وبالأخص في منطقة برج خليفة، وذلك من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي والشركاء الاستراتيجيين".

وأضاف: "ستكون فرق العمل على أهبة الاستعداد خلال ليلة رأس السنة وستتواجد في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية بدبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة، وستتضمن الفرق كلاً من: هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف".

وقال البنا: "تستند الخطة المرورية للهيئة خلال احتفالات وفعاليات رأس السنة الميلادية 2025، على ثلاثة محاور رئيسية، هي: محور إدارة الحركة المرورية، ومحور إدارة أنظمة الموصلات العامة، ومحور التوعية وخدمة الجمهور، وسيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي وإعمار والشركاء المعنيين".

المحور الأول: إدارة الحركة المرورية

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة برج خليفة ودبي مول منعاً لحدوث الازدحامات الشديدة، مؤكداً أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع المحيطة بمنطقة الحدث، والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق، وبالتعاون مع شرطة دبي وإعمار، وسيتم الاغلاق على النحو التالي:

• إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة في تمام الساعة 4 مساءً.

• إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المستقبل ابتداءً من الساعة 4:00 مساء وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم الثلاثاء.

• إغلاق شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءً.

المحور الثاني: إدارة أنظمة المواصلات العامة:

وأشار حسين البنا إلى أنه سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الساعة 5 عصراً مساء يوم الثلاثاء أو حال زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للمحطة، والذي سيحدد من قبل لجنة تأمين الفعاليات في الموقع يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024. فيما سيتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 5:00 صباحاً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 من منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 01/01/2025 ولمدة 43 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح يوم الثلاثاء 31 ديسمبر وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الخميس الموافق 02/01/2025 ولمدة 43 ساعة، وذلك حرصًا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض.

مواقف إضافية:

سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى الموقع من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، وذلك لانسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة المرورية على الطرق قبل إغلاقها.

خدمات المواصلات العامة

وأوضح البنا أنه تم زيادة عدد الحافلات لهذا العام نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور باحتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل إجمالي 260 حافلة منها 20 حافلة ذات طابقين و240 حافلة عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة على النحو التالي:

• خط حافلات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من محطة مترو برج خليفة إلى محطة أون باسيف

• خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد لنقل الجمهور إلى مواقف مركبات الأجرة في نادي الوصل وفي مواقف الجافلية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، وإلى ديرة ستي سنتر.

• خط حافلات على شارع المركز المالي للنقل إلى (شارع الخيل، ونادي الوصل ومواقف الجافلية، وستي سنتر).

• خط حافلات شارع المركز المالي ينقل إلى (مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الجافلية).

• خط حافلات من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

• خط حافلات أمام محطة مترو الخليج التجاري إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

خدمات مركبات الأجرة:

تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف نادي الوصل ومواقف الجافلية ومواقف الكفاف، حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

المحور الثالث: التوعية وخدمة الجمهور:

وذكر البنا أنه ستتم مراقبة الإشارات الضوئية "من خلال مركز التحكم المروري" على شارع المركز المالي وشارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

كما سيتم وضع لوحات تحذيرية من الوقوف على شارع الخيل وشارع الشيخ زايد بالاتجاهين حفاظاً على السلامة المرورية، بالإضافة إلى لوحات ارشادية للمشاة من منطقة برج خليفة الى مواقع الحافلات ومحطات المترو. إلى جانب استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام الطرق والمواقف البديلة للمركبات، وكذلك إغلاق جسور المشاة والمصاعد المساندة على قناة دبي المائية، وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور.

وسيتواجد أفراد الفريق التشغيلي للهيئة في الموقع للتنسيق مع شرطة دبي وإعمار لضمان تنفيذ الخطط التشغيلية وإجراء الإغلاقات المطلوبة، لضمان إدارة حركة الحشود وتسهيل حركة المشاة وقت المغادرة من موقع الفعاليات.

ودعا حسين البنا الجمهور والراغبين بالذهاب إلى مواقع الاحتفالات بالتخطيط المسبق لرحلاتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي للوصول إلى وجهاتهم، فضلاً عن متابعة القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشرطة دبي، للتعرف على مستجدات ومواعيد الاغلاقات خلال فترة فعاليات رأس السنة الميلادية 2025، وويمكن للراغبين التعرف على تفاصيل الخطة المقترحة من خلال مركز الاتصال التابع لهيئة الطرق والمواصلات على رقم 8009090.

استعدادات بلدية دبي

من جانبها، أعلنت بلدية دبي جاهزية فرق عملها لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية للعام 2025 في إمارة دبي، والتي ستعمل وفق خطة متكاملة وبرنامج عمل يشمل محاور الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، وذلك تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها كمدينة عالمية متميزة في تنظيم أبرز الاحتفالات الضخمة في العالم.

وجهزت البلدية كادراً مؤهلاً ومتخصصاً مكوناً من 2,776 فرداً يشمل 242 مشرفاً ومراقباً، و2,534 مهندس نظافة، إضافةً إلى تجهيزات لوجستية لإدارة عمليات النفايات تضم 246 مركبة وآلية لتغطية عمليات النظافة في الطرق الخارجية والرئيسة، ومناطق مشاهدة الاحتفالات والشواطئ والحدائق العامة.

وستُنفذ بلدية دبي خطتها بالتنسيق المباشر مع الشركاء من الجهات الحكومية في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عبر غرفة العمليات المشتركة لفعاليات رأس السنة، وذلك تكاملاً مع "مركز التحكم والسيطرة" التابع للبلدية من أجل إدارة ومتابعة كل عملياتها في الإمارة، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات ومعالجتها فورياً.

وأكد عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية دبي، استعداد وجاهزية البلدية التامة لتأمين كافة مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، وإدارة العمليات الشاملة التي توفر أفضل خدمات العمل البلديّ، بما يكفل أعلى مستويات الراحة والأمان والسلامة والصحة العامة للمُحتفلين من المُقيمين والزوار والسياح، ويضمن استمتاعهم بأجواء الاحتفالات الفريدة التي ستشهدها إمارة دبي، كواحدة من أفضل المدن السياحية في العالم.

وقال: "تُجسّد خطة بلدية دبي لتأمين الاحتفالات رسالتها وأهدافها وجهودها المتكاملة في تخطيط وإدارة وضمان استدامة وجّودة الحياة في إمارة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزز ريادة الإمارة وجاذبيتها لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكُبرى".

الصحة العامة وسلامة الأغذية

ستوفر بلدية دبي ضمن خطتها خدمات متكاملة في مجالات عملها الحيوية، حيث ستُنفذ فرق الصحة والسلامة، زيارات ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة في الأماكن العامة والمؤسسات ومواقع الفعـاليـات والمنـاطق المفتوحـة. فيما ستُجري فرق سلامة الغذاء زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية، بهدف تأمين سلامة الأغذية والتأكد من التزام العاملين بالاشتراطات الصحية المعتمدة لسلامة الغذاء، حرصاً منها على ضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

تأمين المرافق والحدائق والشواطئ العامة

وخصصت البلدية فريقاً لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية على مدار الساعة، إضافةً إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق. كذلك ستشرف فرق متخصصة على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن تواجد خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة وخصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين أعلى مستويات السلامة للزوار.

الإدارة المتكاملة للنفايات

وضمن جهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على استدامة نظافة إمارة دبي، وتعزيزاً لجاذبيتها وجماليتها، وفرت بلدية دبي طواقم عمل من مشرفين ومهندسي نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، من خلال توفير أفضل مستويات خدمات النظافة العامة من إزالة النفايات والمهملات، وتنظيف الطرق.

استعدادات الدفاع المدني

أكد سعادة اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عن استكمال استعدادات الإدارة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2025، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من( 1097) إطفائيًا من الضباط وضباط الصف والأفراد، المنتشرين في المواقع المختلفة لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة.

وفي إطار دورها تحت مظلة لجنة تأمين الفعاليات، نوه سعادته باعتماد الخطط التشغيلية وجميع الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى. ووفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى خمس قطاعات رئيسية لتغطية هذه الاحتفالات وتقديم أفضل الخدمات الوقائية، وهي قطاع ديرة، وقطاع بر دبي، وقطاع وسط دبي، وقطاع جبل علي، وقطاع الواجهة البحرية.

كما تم إجراء تفتيش على(257) منشأة حيوية لضمان استعدادها وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات. وعلى الصعيد الفني تم تجهيز أكثر من( 123) آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان تأمين الاحتفالات بأعلى درجات الأمان في ( 36) موقع، كما تم اعتمادهم للاحتفالات، وسيتم تأمين هذه المواقع عبر (26مركزًا) تابعًا للدفاع المدني، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث أي طارئ. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إرسال (500) ألف رسالة نصية توعوية للجمهور المتواجد في مواقع الاحتفالات في ليلة رأس السنة، تحتوي على أهم إرشادات السلامة العامة وذلك عن طريق برنامج جاهزية الدفاع المدني دبي.

ويؤكد الدفاع المدني على أهمية التزام الجمهور و السكان بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة، ويشدد على استعداده التام للتعامل مع أي طارئ خلال هذه المناسبة المهمة. كما يرجى الإتصال على 997 في حال حدوث أي أمر طارئ.

استعدادات الإسعاف

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن استكمال جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، بخطة استثنائية غير مسبوقة وهي الأعلى بالمقارنة مع السنوات الماضية وذلك من خلال زيادة فرق عملها المتخصصة وأسطول من المركبات الإسعافية بينها مركبات العناية بالقلب والاستجابة السريعة والعناية بالأمومة والزوارق البحرية ووحدات الدعم الميداني، لتأمين مناطق الفعاليات داخل إمارة دبي وفي حتا.

وقال سعادة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ان المؤسسة بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات بدبي، أنهت استعداداتها لاحتفالات راس السنة الميلادية 2025 بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة ما قبل المستشفى.

وأضاف جلفار ان أن المؤسسة وضعت جميع إمكاناتها من فرق وكوادر وآليات على أهبة الاستعداد لتأمين الفعاليات المختلفة، حيث تم تخصيص 224 نقطة إسعافية، بما في ذلك 5 زوارق بحرية، مجهزة للتعامل مع كافة أنواع الحالات الطارئة. كما تم تفعيل 593 مسعفاً و29 مشرفاً لضمان تقديم أعلى مستويات الدعم الاسعافي خلال 36 فعالية في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد ان المؤسسة عملت على توزيع فرق الإسعاف بشكل استراتيجي في المناطق الحيوية، حيث خصصت 7 مركبات إسعاف في دبي مول، و19 مركبة مع 38 مسعفاً في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة. كما تم تجهيز 4 سيارات مستجيب أول، و4 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، بالإضافة إلى وحدة الدعم الميداني والمخزن الطبي المتنقل.

كما تم تفعيل 42 متطوعاً تحت إشراف مسعفين من المؤسسة، في منطقة البوليفارد، تم تدريبهم وتأهيلهم ضمن برنامج المستجيب الأول، ليكونوا شركاء فاعلين في تقديم الخدمات الإسعافية من خلال التعامل مع الحالات البسيطة، بما يعزز جهود المؤسسة في سرعة الاستجابة ويوفر دعماً إضافياً لفرق العمل الميداني.

وأشار الى ان المؤسسة خصصت 24 مسعفا و 38 مركبة اسعاف لتأمين الفعاليات في منطقة الممزر و كايت بيتش وجميرا وشارع السيف وبرج العرب وجي بي ار وجزيرة بلو ووتر ، بالإضافة الى مناطق سكنات العمال ومحطات الميترو.

وتم تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي وضواحي دبي والمناطق الريفية، مشيراً إلى توفير 12 مسعفاً و 5 مركبات إسعاف لتغطية الفعاليات في حتا، باعتبارها من المناطق الحافلة بالمهرجانات والفعاليات.

واختتم جلفار بحث أفراد الجمهور على اتباع الإرشادات والنصائح والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية خاصةً الاشخاص الذي يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وامراض القلب واحضار أدويتهم معهم وان لا يترددوا في طلب خدمة الإسعاف ان لزم الامر علي رقم 998، او تطبيق اسعاف دبي المتوفر على متجري أبل و اندرويد.

استعدادات دبي الصحية

قال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية": " وضعت "دبي الصحية" خطة متكاملة لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، في الميدان وفي منشآتها الطبية. حيث تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، وتم تعزيز 7 نقاط طبية في منطقة الاحتفال بأطباء مختصين في طب الطوارئ، كما تم وضع 6 مستشفيات، و4 عيادات خارجية في حالة استعداد كامل للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير 1800 كادر طبي وإداري في كافة المنشآت التابعة لدبي الصحية، لضمان حصول المرضى على خدمات طبية تتسم بالسرعة والكفاءة".

وأضاف " تقدم دبي الصحية أيضاَ ضمن خطتها خدمتي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بعد لخدمة المرضى في منازلهم، ويمكن الحصول على الخدمتين أو أي خدمات أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال على رقم: 80060 "

وتابع" نثمن جهود لجنة تأمين الفعاليات، وكافة الجهات المشاركة فيها على جهودهم الكبيرة التي تسهم في تنظيم الحدث بأفضل صورة، بما يعكس مكانة دبي إقليمياً وعالمياً كمدينة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى".