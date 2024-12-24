إقبال جماهيري على «مهرجان الوثبة للزهور»

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي) شهدت فعاليات «مهرجان الوثبة للزهور»، المقام ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حضوراً جماهيرياً واسعاً من الزوار ومحبي الزهور.

وأبدى العديد من عشاق الطبيعة اهتماماً كبيراً بالمهرجان، حيث حرصوا على الحضور خصيصاً للاستمتاع بالأجواء والفعاليات التي يقدمها.

وأعرب الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده جناح الجائزة، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل تحقيق نجاحات لافتة. وأوضح أن الجائزة قدمت خلال مشاركتها فعاليات متنوعة عدة، حيث تم الانتهاء من تنظيم المهرجان الزراعي والمهرجان الغذائي اللذين حققا تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، وأكد أن المشاركين والحضور من مختلف الجنسيات أبدوا حرصاً كبيراً على الانخراط في المسابقات والمنافسات التي تضمنت مشاركة فعّالة للجمهور.وأشار الكندي إلى أن النسخة الأولى من مهرجان الوثبة للزهور تجاوزت التوقعات من حيث عدد الزوار ومستوى التفاعل، ما دفع اللجنة المنظمة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزوار، وضمان تجربة مميزة للجميع، وأوضح أن المسابقات التي بدأت في 20 ديسمبر، وتستمر حتى 27 ديسمبر شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين، حيث أظهروا إبداعًا كبيرًا في التعامل مع تشكيلات الزهور وتوظيفها بشكل متميز يناسب كل مسابقة.

وأوضح الكندي أن المسابقة الرابعة، التي اختتمت مساء أمس، ركزت على اختيار «أفضل منتج من الزهور»، وشهدت مشاركة لافتة مع التزام المشاركين بمعايير محددة وضعتها اللجنة المنظمة، وقد تضمنت هذه المعايير استخدام الزهور الطبيعية فقط في المنتجات مع الابتكار في التصميم، ما يعكس روح الإبداع، مع مراعاة الجانب الجمالي والعملي في الوقت ذاته، وشدد على أهمية أن تكون المنتجات قابلة للاستخدام العملي، وتبرز قيمتها الجمالية بشكل واضح، بالإضافة إلى تشجيع استخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة. بدورها، أعربت المهندسة ميعاد الراشدي، رئيس مهرجان الزهور، عن فخرها بالنجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان، مشيرة إلى أن التفاعل الجماهيري كان كبيراً ومشجعاً، وأوضحت أن التقييم العام للمشاركات يعتمد على معايير شاملة توازن بين الإبداع والابتكار، والجودة والفعالية، وكذلك التصميم الخارجي، حيث يعكس كل منتج جماله وتناسقه، بما يشمل شكل المنتج وتغليفه ومدى جاذبيته، وأضافت أن الجوائز المخصصة للفائزين تصل قيمتها إلى 33 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على الجائزة الكبرى، بينما توزع بقية الجوائز على الفائزين بالمراكز الثانية والثالثة، بما يعكس تقدير اللجنة للإبداع والتميز في هذه المشاركات المميزة.