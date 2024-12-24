الامارات | قبول 8 أطباء للتدريب في «الإقامة التخصصية» بكندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية» قبول ثمانية أطباء جدد للتدريب في برامج الإقامة التخصصية بكندا، ضمن مبادرة برنامج الإرشاد الأكاديمي في عمادة الدراسات العليا بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تتيح الالتحاق ببرامج الإقامة التخصصية في الجامعات الكندية والأميركية، والحصول على البورد الكندي والأميركي، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الطبية مؤهل بمهارات تواكب احتياجات المرضى.

ويصل إجمالي عدد المبتعثين في برامج الإقامة في دول أميركا الشمالية إلى 38 طبيباً وطبيبة من «دبي الصحية»، فيما تضم قائمة التخصصات للدفعة الجديدة من الأطباء المقبولين خمسة تخصصات هي: «الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الطوارئ، جراحة العظام، الأشعة التشخيصية».

وتراوح مدة دراستهم بين ثلاث وخمس سنوات، تختلف حسب برامج التخصص.

وقال نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور علوي الشيخ علي، إن «نجاح الدفعة الجديدة من الأطباء في الحصول على فرص إقامة طبية في الخارج يؤكد التزامنا بإعداد أطباء قادرين على التفوق في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي».

كما أكد عميد الدراسات العليا للتعليم الطبي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور سليمان العمران، أن «الدفعة الجديدة من المبتعثين ستغادر إلى كندا في الربع الثاني من العام المقبل»، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية ستصقل مهارات الأطباء، وتعزز قدراتهم. من جانبها، قالت نائب عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتورة رشا بوحميد، إن «المبادرة تأتي في إطار جهودنا لإعداد جيل من الأطباء المتخصصين، الذين سيسهمون في إرساء معايير جديدة للتميز في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال تمكينهم من اكتساب خبرات سريرية في أفضل المؤسسات العالمية، بما يعكس تفاني طلبتنا، وفعالية برامج التوجيه المهني التي نوفرها».

وتأتي الفرص التدريبية للأطباء المقبولين من خلال برنامج الإرشاد الأكاديمي للأطباء، وهو برنامج من عمادة الدراسات العليا للتعليم الطبي في الجامعة، صُمم لدعم وإرشاد المتدربين في الحصول على القبول لإكمال دراستهم التخصصية العليا في إحدى جامعات دول أميركا الشمالية.

جدير بالذكر أن «دبي الصحية» تعتزم زيادة عدد أطبائها المبتعثين إلى دول أميركا الشمالية للحصول على شهادات البورد الأميركي والكندي في التخصصات الطبية المختلفة خلال السنوات المقبلة، بهدف توفير كوادر طبية مؤهلة، قادرة على مواكبة الاحتياجات الصحية المستقبلية.