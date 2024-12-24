الامارات | أبوظبي تستغني عن استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي خلال 30 شهراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن تجنب استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يتم استخدامها لمرة واحدة، وذلك منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة حيز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية التي تم تجنبها تعادل 2400 طن من البلاستيك، أو 547 ألف طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130 ألف سيارة تعمل بالبنزين لمدة عام.

وتفصيلاً، جاء تنفيذ الحظر في إطار تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، التي أطلقتها الهيئة عام 2020، في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في الإمارة، فيما لعب مجتمع أبوظبي دوراً محورياً في مساعدتها على تحقيق هذا التحوّل لاستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستعمال، الأمر الذي يؤكد اهتمامه والتزامه بالمحافظة على البيئة، حيث غيّر سكان أبوظبي نمط استهلاكهم وتكيفوا بسرعة مع الحظر، ما ساعد على تحقيق مهمة الهيئة المتمثلة في إنقاذ كوكب الأرض، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

وكشفت الهيئة عن جمعها أكثر من 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة لاسترداد القناني وحاويات ذكية، إضافة إلى ما تم جمعه من المصدر، حيث تعادل هذه الكمية 2000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة، كما بلغ إجمالي ما تم جمعه خلال عام 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة، وذلك منذ إطلاقها مبادرة «استرداد القناني القائمة على الحوافز» في عام 2023، بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة امتثال تجار التجزئة للحظر المفروض على منتجات الستايروفوم، منذ الأول من يونيو هذا العام، بلغت 97%، متوقعة زيادة نسبة الامتثال بحلول نهاية العام، خصوصاً أن هذه الإجراءات الاستباقية تأتي في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات الستايروفوم والمواد البلاستيكية المستهدفة، الذي ستفرضه دولة الإمارات في عام 2026.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، في تصريحات صحافية، أمس: «عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2022، كنا في طليعة الجهات التي بادرت إلى ذلك في المنطقة، وحددنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحد من آثار التغيّر المناخي».

وأضافت الظاهري: «على الرغم من انخفاض عدد الشركات المصنعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي من 110 في عام 2022 لتصل إلى 88 في عام 2023، فإننا شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير بقطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها في الإمارة، ويسهم في منظومة الاقتصاد الدائري».

وثمّنت الظاهري الجهود التي بذلها سكان أبوظبي في التحول لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والالتزام بزيارة مواقع استرداد القناني لإعادة تدويرها، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح، وقد أشارت نتائج استطلاع الرأي إلى أن 84% من الجمهور على دراية ووعي بالسياسة ومتطلباتها، كما أشار 82% منهم إلى التأثير الإيجابي للسياسة في جودة الحياة المتمثلة بنظافة الشواطئ والقنوات المائية، وأضافت: «لم يكن بإمكاننا تحقيق أهدافنا الطموحة لولا تعاون شركائنا الاستراتيجيين، بما فيهم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وتجار التجزئة الذين عملوا عن كثب معنا لتوفير بدائل للمنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، إضافة إلى مساعدتنا في تطبيق حظر منتجات الستايروفوم».

وتتوقع الهيئة أنه بحلول نهاية هذا العام سيتم تجنب أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي تستخدم لمرة واحدة منذ بدء تنفيذ الحظر، وخلال الأشهر التسعة الماضية، انخفض استهلاك الأكياس بمقدار 121.5 مليون كيس، كما تتوقع الهيئة جمع 90 مليون قنينة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة بحلول نهاية عام 2024.

تغيير سلوك المستهلك

قالت الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ولقد أثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه للعمل بشكل استباقي للإسهام في تحقيق أهدافنا الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع، وبفضل هذا التعاون، سجلنا خلال العامين الماضيين انخفاضاً كبيراً في عدد الأكياس البلاستيكية، بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضاً يصل إلى 95% لجميع الأكياس البلاستيكية الموزعة بمنافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة، ثلاثة أكياس لكل رحلة تسوق، مقارنة بـ0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً، وقد تسبب ذلك في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، حيث ارتفع عدد الأكياس المعادة للاستخدام من 603 أكياس في 2022 إلى 26.075 ألف كيس في 2023، وذلك في أحد منافذ البيع الرئيسة في الإمارة، كما تم استرداد 130 مليون قنينة بلاستيكية، وزاد عدد الشركات التي تُعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة».

الدكتورة شيخة الظاهري:

. شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير بقطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها.

. 130 مليون قنينة بلاستيكية تم استردادها من نحو 150 آلة لاسترداد القناني وحاويات ذكية.