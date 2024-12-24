الامارات | عبدالله بن زايد يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، آخر التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد سموه، خلال الاتصال مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سورية، كما أكد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل مزدهر.

عبدالله بن زايد:

. الإمارات تدعم جميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري.