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عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقات

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ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.‏ ورحب سموه، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام ‏عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الهند ‏على مختلف الصعد.‏  جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الهند في شتى ‏المجالات، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.‏ من جانبه، عبر السفير سنغاي سودهير عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي ‏عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات ‏القوية التي تربط البلدين الصديقين.‏ 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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