عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. ورحب سموه، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الهند على مختلف الصعد. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الهند في شتى المجالات، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبر السفير سنغاي سودهير عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.