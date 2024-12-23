«دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» قبول 8 أطباء جدد للتدريب في برامج الإقامة التخصصية في كندا، ضمن مبادرة برنامج الإرشاد الأكاديمي في عمادة الدراسات العليا بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي تتيح الالتحاق ببرامج الإقامة التخصصية في الجامعات الكندية والأميركية، والحصول على البورد الكندي والأميركي؛ بهدف إعداد جيل من الكفاءات الطبية مؤهل بمهارات تواكب احتياجات المرضى.

وبهذه الدفعة الجديدة، سيصل إجمالي عدد المبتعثين في برامج الإقامة في دول أميركا الشمالية إلى 38 طبيباً وطبيبة من «دبي الصحية»، فيما تضم قائمة التخصصات للدفعة الجديدة من الأطباء المقبولين 5 تخصصات هي: «الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الطوارئ، جراحة العظام، والأشعة التشخيصية»، وتتراوح مدة دراستهم ما بين 3 و5 سنوات، تختلف حسب برامج التخصص.

القيم الأساسية

قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يأتي هذا الإنجاز تفعيلاً وترجمة لإحدى أبرز القيم الأساسية التي ترتكز عليها (دبي الصحية)، وهي قيمة (التعلم)، كما يُبرز المستوى العالي للتعليم الطبي والإرشاد والتدريب السريري الذي توفره جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية كجزء من نظام دبي الصحية الأكاديمي المتكامل. إن نجاح الدفعة الجديدة من الأطباء في الحصول على فرص إقامة طبية في الخارج يؤكد التزامنا بإعداد أطباء قادرين على التفوق في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وكلنا فخر بتفانيهم وجهود فريق التعليم الطبي العالي الذي قدّم لهم الإرشاد والدعم».