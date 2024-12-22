"طرق دبي" تفتتح جسراً رئيساً يربط شارعي حصة والخيل

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم، جسراً رئيساً بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.

وأعلنت الهيئة إنجاز 54% من إجمالي مشروع تطوير شارع حصة، الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على أن تفتتح جميع التقاطعات في الربع الرابع من عام 2025.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن مشروع تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني.

وأوضح أن المشروع يتضمن تطوير 4 تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين الى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار الدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم.

وقال الطاير إن مشروع تطوير شارع حصة، يعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث يخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها إلى أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%.

ويتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر، والثاني تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، علاوة على تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، وتقاطع شارع حصة مع شارع الخيل.