الامارات | «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تبدأ استقبال دفعة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدء التسجيل للعام الدراسي 2025-2026، مشيرة إلى الاستمرار في استقبال طلبات الالتحاق حتى 15 يناير المقبل، فيما تستمر في قبول الطلبات المتأخرة حتى 31 من الشهر نفسه، وفقاً للمقاعد الدراسية المتاحة ونتائج تقييم الطلبات.

وتقدّم الجامعة منحاً دراسية مموّلة بالكامل لطلاب برامج الماجستير والدكتوراه في مجالات علوم الحاسوب، والرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وعلم الروبوتات.

وتحافظ الجامعة على معدل استثنائي من الطلاب إلى أعضاء الهيئة التدريسية، يبلغ خمسة لكل معلم، ما يتيح لهم الاستفادة من الإرشاد والتوجيه الخاص، ومن إمكان استشارة باحثين وأساتذة عالميين.

كما يحصل الطلاب على سكن في الحرم الجامعي، يضم مرافق رياضية وترفيهية حديثة.

وتشهد الجامعة نمواً في عدد طلابها، إذ بلغ 209 في الدفعة الأخيرة.