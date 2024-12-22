الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يتساءل طلبة: هل يحتاج الطلبة الذين أجروا اختبار «إمسات» في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى إجراء اختبار آخر، مثل «SAT 1»، للحصول على معادلة الشهادة؟

إذا كان الطالب قد أجرى اختبار «إمسات» في أي وقت قبل الثالث من نوفمبر الماضي، فإن نتيجة «إمسات» ستكون كافية، ويمكن استخدامها لتلبية متطلبات المعادلة وفقاً للمعايير المعتمدة، إذ تم إلغاء اختبار الإمارات القياسي لجميع الطلبة.

وستوفر المدارس التقييمات التكوينية والختامية، إضافة إلى برامج مختلفة لتأهيل طلبتها لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل، وفق أفضل الممارسات.