الامارات | الإمارات تدين عملية الدهس في سوق «ماغدبورغ » الألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية التي وقعت بسوق في بلدة ماغدبورغ الألمانية، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حادث الدهس المروِّع الذي وقع في أحد الأسواق بمدينة ‏‏ماغدبورغ في ألمانيا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة ‏العشرات. وأكد في بيان أصدره أمس رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف ترويع المدنيين الأبرياء، وتتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، داعياً إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة جميع أعمال العنف والإرهاب، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني. وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.