الامارات | «طرق دبي» تستكمل التوسعة على تقاطع شارعي عمر بن الخطاب وآل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية على تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم بطول 500 متر، من خلال إضافة مسار حر للمركبات القادمة من دوار الساعة باتجاه شارع الخليج، وإضافة مسار للقادمين من شارع الخليج إلى تقاطع عمر بن الخطاب وباتجاه دوار الساعة، وزيادة المساحة التخزينية للمسار الحر للمركبات القادمة من شارع الخليج إلى تقاطع عمر بن الخطاب باتجاه شارع نايف. وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الساعية لتعزيز القدرة التشغيلية للطرق، وتحسين انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق في الإمارة، بما يخدم استراتيجيتها في تحقيق الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام. وأشارت الهيئة إلى أن التحسينات المرورية تخدم أصحاب المركبات ورواد المناطق المحيطة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب، من خلال رفع الكفاءة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 20%، وتقليل متوسط زمن التأخير بنسبة 47% من 160 ثانية إلى 75 ثانية خلال أوقات الذروة المسائية. وحافظت الهيئة خلال تنفيذ أعمال التوسعة المرورية على الكفاءة التشغيلية للتقاطع وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب التأكد من سلامة مستخدميه من أصحاب المركبات والمشاة، وتقليل الازدحامات وانتظار المركبات خلال مراحل إنجازه.